I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 dicembre: la sfida all’Empoli di venerdì, il mercato

Tuttosport

Il piano per Arnautovic 2,7 milioni per 18 mesi

I granata studiano la strategia per convincere l’austriaco, in scadenza a giugno, a lasciare i nerazzurri a gennaio per legarsi al Toro fino al ‘26

«Toro, servono pure rinforzi sulle fasce»

Camolese: «Doveroso prendere un pivot, tuttavia gli esterni sono fondamentali per Vanoli. E finora…»

Rinnovo di Ricci via alle trattative C’è Cairo in pista

Dopo un paio di mesi si sblocca l’impasse: incombe il mercato. Accordo possibile fino al 2029

La Stampa

Ilic, tocca a lui: deve dare la scossa

Il Toro si aggrappa al serbo, guarito dall’infortunio, è una delle ultime carte di Vanoli per sopperire alle lacune dei senatori