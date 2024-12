I titoli del Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 10 dicembre 2024: Da Pellegri a Arnautovic

Tuttosport

-Il Toro svolta su Arnautovic

Allacciati i rapporti con l’entourage dell’austriaco, scivolato in coda nelle gerarchie dell’Inter. Può partire a gennaio, però chiede almeno 18 mesi d’ingaggio.

-Borna Sosa, la freccia che non torna indietro

Vanoli e Vagnati sono molto delusi dal suo rendimento. Peró l’ajax a gennaio non se lo riprenderà.

-Pellegri shock! Toro, 4 crociati in soli 3 mesi

Stagione già conclusa per lui come per Zapata, Sazonov, Illkhan e Schuurs, finito ko 13 mesi fa (due operazioni) non è ancora ritornato.

La Stampa

-Fusi: “Il Toro deve ripartire dal vivaio, solo così può tornare il vero spirito”

-Non c’è solo Beto per il nuovo attacco granata, il Toro tratta anche il giovane argentino Hidalgo

Gazzetta dello sport

-Toro, certezeze in mezzo

Caccia alla svolta. Con Linetty e Ricci Vanoli va sul sicuro.