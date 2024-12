I titoli dei quotidiani che si occupano del Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 8 dicembre: focus sulla classifica e sul mercato

La Gazzetta dello Sport

Il Toro fatica in attacco, Vlasic e Njie le armi in più

Vanoli studia come rendere i granata più efficaci. Il croato trequartista e lo svedese esterno del 3-4-3 possibili novità tattiche

I progressi di Karamoh. Il tecnico vuole riportarlo su

Finora ha trovato poco spazio, ma ha dato segnali di ripresa

Tuttosport

Dorgu al Napoli può favorire Simeone al Toro

Conte dà il nulla osta alla cessione e punta il danese del Lecce che costa 20 milioni. A De Laurentiis serve incassare, pure dalla vendita del Cholito

Sui social i polacchi del Toro fanno quadrato: “Insieme”

Gli sberleffi dagli juventini: la foto di Cairo

Quei cori che invitano il presidente granata a rimanere riassumono l’inconsistenza totale del suo Toro

Ricci, sono passi da leader

Nuovo trascinatore di un gruppo che senza Buongiorno e Zapata ha perso i punti di riferimento

La Stampa

Vanoli chiede Beto

Il Toro non segna più e il tecnico vuole subito a gennaio il sostituto di Zapata. L’ex attaccante dell’Udinese pronto a lasciare l’Everton per tornare in Italia

“Io non vedo leader nel Toro. Servono fame e amor proprio”

Ferrante; L’ex bomber sulla crisi granata: “Qualcuno deve farsi un esame di coscienza. Ci sono limiti da parte di tutti i giocatori, ma non si può mettere tutto il peso dell’attacco su Zapata”.