La rassegna stampa di oggi, giovedì 27 febbraio 2025: ecco i titoli di oggi sul Torino dei principali quotidiani

La Stampa

“Toro, possiamo dare di più. Per me non è una rivincita”

Il portiere è il simbolo granata e non nasconde le ambizioni europee. “Bisogna crederci sempre: stiamo giocando bene e il nuovo sistema aiuta, ma si può fare meglio”

Con i granata Gineitis e Milinkovic-Savic nasce a Mirafiori il “Bosco del Toro“

Messi a dimora 30 alberi davanti all’impianto sportivo Robaldo

Tuttosport

“Piantiamo il Toro del futuro”

Vanja: “Svolta con il 4-2-3-1. Avanti così!”

Gineitis: “Sì la concorrenza fa crescere”

“Devo migliorare sotto tutti gli aspetti, per questo provo a rubare qualcosa ad ogni mio compagno”

La Gazzetta

Fiducia Milinkovic: “Obiettivo Europa, bisogna crederci”

Il portiere applaude la scalata granata: “Col nuovo modulo abbiamo svoltato”

Adams e Sosa hanno recuperato. Anche Ilic al lavoro con il gruppo