I titoli sul Torino di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025

Tuttosport

Luca Fusi: “Il Toro deve tornare un traguardo”

”Sogno per il futuro Ricci e Casadei che portano la squadra in Europa e poi diventano la coppia di centrocampisti in azzurro”

Ilic comincia la rincorsa tra orgoglio e perplessità

Il serbo ha ripreso ad allenarsi al fila dopo la mancata cessione. Però adesso le gerarchie sono cambiate

Ginetto, purissimo cuore granata

Sempre in prima linea: dalla festa per lo scudetto alla mobilitazione per Meroni. E quella storia su Law..

La Stampa

Quagliarella: “Bilbao un’emozione indelebile, il Toro deve lottare per l’Europa”

L’ex punta granata e l’impresa di 10 anni fa: l’unico club italiano a vincere al San Mames.

Addio a Trabaldo, cuore della Maratona e primo “Fedelissimo”

È morto il fondatore del club di tifosi granata che fece la storia in Italia. Dagli esordi in trasferta alle maxi-coreografie, trasformò e colorò la curva.

La Gazzetta dello sport

Decolla Gineitis

Un mancino micidiale con numeri da grande. Sta scaldnando il Torino