La rassegna stampa di oggi, giovedì 6 marzo 2025: ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani della giornata di oggi

La Stampa

“El Toqui” di Maripan, così il Toro ha svoltato con la nuova difesa Meno gol subiti e più punti grazie al rilancio del Cileno nel 4-2-3-1, leader in campo e nello spogliatoio: ora è anche l’idolo dei tifosi

Tuttosport

Stadio: Lo Russo aspetta una risposta da Cairo Il sindaco ha ribadito la volontà di venderlo dopo la cancellazione delle ipoteche. Il presidente del Torino finora ha preso tempo

Vanja: al top per tutti ma non per Stojkovic Milinkovic è tra i migliori portieri in Italia ed è ambito dai top club, ma nella Serbia ha le porte chiuse

Tameze è quasi pronto e spera nella convocazione Per lui è una corsa contro il tempo, ieri ancora lavoro differenziato