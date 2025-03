I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, venerdì 7 marzo 2025: focus sulla partita contro il Parma di domani

La Gazzetta dello Sport

Lazaro nel futuro

Vola Mister assist. E il Toro lo premia col rinnovo al 2026

Tameze in gruppo, Salama a parte. Casadei è al top

Tuttosport

C’è tutto un mondo intorno

Vanoli, duca di Parma: Gran ritorno; Casadei, allievo di Chivu: Gran partenza

Partita speciale al Tardini sia per l’allenatore sia per il centrocampista. Il primo giocò in Emilia dal 1998 al 2000, ottenendo i maggiori successi in carriera. Il secondo ritroverà il maestro che aveva nel vivaio interista durante la stagione trionfale 2021-’22.

Toro e Sanabria, buone notizie e 2500 tifosi!

Tonny di nuovo in gruppo

Portieri, 8 secondi: Granata apripista

Contro il Sassuolo a Orbassano si comincerà a sperimentare la nuova regola voluta dall’Ifab