I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, 11 ottobre 2024: i tifosi contro Cairo e Vagnati al Filadelfia

Tuttosport

I tifosi contro Vagnati e Cairo

Dopo le parole su Adams e il Toro

Toro: pronti 10 milioni per il bomber Simeone in pole

Sanabria ha due mesi e mezzo per prendersi il Toro

“Ridateci un Toro con tante ambizioni”

L’intervista a Oskar Giammarinaro



La Stampa

Il Toro cerca una nuova difesa

Ma Vanoli ha solo tre giocatori



La Gazzetta dello Sport

Il Festival dello Sport

Cairo: “Questo evento è sempre più bello”