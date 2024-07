I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: Vanoli e l’apertura al pubblico del Fila, l’orgoglio granata di Sonego, l’obiettivo Colombo

La Gazzetta dello Sport



Il Toro raddoppia: difesa trasformista a tre o a quattro, ecco il marchio Vanoli

Le varianti del nuovo allenatore verranno alternate a seconda del momento e degli avversari

Tuttosport



Vanoli fa un gol: apre il Filadelfia

Domani alle 17.15 cancelli spalancati per il primo saluto a una squadra che, però, rimane largamente da completare con operazioni in entrata



Occasione Saldanha. Ora costa 5 milioni

L’attaccante ha esplicitamente chiesto al Partizan Belgrado di essere ceduto in questa sessione di mercato

Il tecnico frena su Popa: vuole valutarlo

Chance a Pinzolo per il romeno, Vasquez è attratto dallo Spezia

“Porto il Toro nel mondo”

Sonego: “Ho spiegato ai tennisti qual è la vera squadra della città. Buongiorno via fa male: ora bisogna rimediare”

La Stampa

Il Toro rimodella l’attacco. Colombo primo obiettivo

Cairo sfida Lazio ed Empoli per l’attaccante del Milan e dell’Under 21

Il Toro apre il Filadelfia ai suoi tifosi. Un primo gesto per la riconciliazione

Domani pomeriggio allenamento aperto della squadra di Vanoli: in attesa dei rinforzi, il tecnico è l’uomo più atteso