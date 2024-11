I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: Toro, è allarme infortuni. Gabellini nelle mani di Vanoli

Tuttosport

“La marcia di tutti per la svolta del Toro”

Intervista a Marengo, presidente prima di Cairo

Cairo-Vagnati: “Vanoli non è in discussione”

Gabellini, il bomber della Primavera nelle mani di Vanoli

Gol pesanti nel vivaio: da tempo è aggregato al Filadelfia



La Stampa

Ricci e Ilic tornano a casa

Toro, ora è allarme infortuni

Toro e derby, vent’anni di crisi: è il club peggiore d’Europa