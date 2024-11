Ecco quali sono i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino che si trovano in edicola quest’oggi

Tuttosport

Toro: l’Everton offre Beto

In Premier il centravanti non ha ripetuto le ottime stagioni con l’Udinese. Il club dei Friedkin valuta l’ipotesi di cederlo in prestito per recuperarlo

Ma Vagnati per ora non sa che budget avrà per gennaio

Vanoli ha dichiarato: “Sì, sì, i rinforzi arriveranno già a inizio anno. Ma in questo scenario è dura per il dt “prenotare” giocatori di qualità

Tra Milinkovic e la Serbia un intrigo internazionale

Rottura con il ct Stojkovic che lo gela: “Vanja mi ha detto che stava male poi ha giocato con la Juve, così non l’ho chiamato”. Ma è solo l’ultimo atto di un duello iniziato all’Europeo

La Gazzetta dello Sport

Adams, la grande rincorsa

Che, voglia di Toro. Si cura senza sosta e punta già il Monza

La Stampa

Toro, sconti a nessuno. Con il Monza la svolta o rischia anche Vanoli

L’allenatore è il meno colpevole ma la crisi va fermata. Idea Cioffi in caso di esonero, Sarri la suggestione

Toro, parte la missione Adams per curare il mal di gol granata

Lo scozzese è vicino al pieno recupero, l’infortunio gli ha impedito di andare via con la nazionale. Vanoli punta a riaverlo già contro il Monza alla ripresa, ma l’intesa con Sanabria sarà da inventare