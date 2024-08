Tutti i titoli di giornale e le ultime notizie sul Torino: gli obiettivi di mercato, le sensazioni di Ricci, i numeri del pubblico in Coppa

La Gazzetta dello Sport

Toro la spinta di Ricci

“Vanoli mi chiede più inserimenti, conclusioni e gol”

Tuttosport

Altro giro, altra corsa: il Toro salta su Hranac

Difensori cercasi Vagnati tratta il nazionale ceco. E Borna Sosa? Motivazioni ok, non la formula.

Antonio Donnarumma per Popa, ma dipende da un giro di 5 portieri

Il granata ha un accordo con il Cluj. Gli intrecci con Sava, Silvestri e Scuffet

Vanoli: “Il club sa cosa serve per crescere”

Pazienza e diplomazia: “Penso a lavorare”. Le differenze con Juric anche nel gioco

Adams, messaggio al Diavolo

Sabato sera contro il Milan potrà essere la vera sorpresa. Sanabria delude e inizia a rischiare il posto

“Con Juric dovevamo fare un gioco più difensivo”

Ricci: “Ciò che ci ha insegnato tornerà utile, ma Vanoli ci chiede tanto movimento e qualità”

Da otto anni non c’erano così tanti tifosi in Coppa

Oltre 12 mila spettatori contro il Cosenza: 3 mila in più del 2023. E Cairo continua a essere contestato

La Stampa



Borna Sosa, Gosens o Bakker: il Toro avrà l’esterno per il Milan

I granata accelerano per colmare una lacuna che pesa da troppo tempo: le prossime ore saranno decisive