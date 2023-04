I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 17 aprile: ieri il pareggio contro la Salernitana

Tuttosport

-Fischi al Toro che non vince più

Inesistenti nel primo tempo, i granata si risvegliano solo nella ripresa Sanabria replica a Vilhena: ma così il finale di stagione è una tristezza

-Ricci ko. Pellegri si riscalda e si ferma

Continuano i problemi per l’attaccante: fastidio alla coscia. Ancora uno stop per Pellegri: sta diventando una maledizione

-«Insulti? Grave e immeritato»

Juric: «Rispetto i tifosi, però stiamo andando meglio di un anno fa, pur tra tanti errori»

La Gazzetta dello Sport

-La Salernitana tenta la fuga. Reazione granata e pari del bomber

Paulo Sousa avanti con il gol di Vilhena, nella ripresa dopo la scossa di Juric il Torino crea di più. I campani non perdono da sette gare

-«Io sono fiducioso, è lo stesso passo che aveva Ventura»

Il presidente del Torino: «Dopo 30 turni abbiamo i punti del 2013-14 quando chiudemmo al 7° posto»