I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 16 aprile 2023: è il giorno di Torino-Salernitana

Tuttosport

–Nuovo Juric: «Potevo fare meglio»

«Non si può dare sempre la colpa a Cairo. Vagnati e io abbiamo sbagliato qualcosa nella sintonia e nella costruzione della rosa»

-Passa l’ultimo treno. Superpretattica per ritrovare il Toro

Rimonta possibile in classifica, Juric tiene tutti sulla corda: Ilic, Vlasic, Miranchuk, Radonjic, Karamoh. «Chiedo più voglia e ferocia agonistica»

-Miranchuk e Vlasic, ora dite se ci siete

Juric in questo finale di stagione vuole capire su chi debba investire il club: insieme costano 25 milioni. Lazaro costa 6 milioni (scontabili): un’operazione più semplice da definire

La Gazzetta dello Sport

Ricarica Toro. Juric chiede una reazione, Sanabria cerca la nona perla

Il tecnico: “Con quello che ci ha dato Cairo potevamo fare di più

La Repubblica

Juric usa l’autocritica per chiedere al Toro un gran finale “Potevo fare meglio”