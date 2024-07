I titoli di giornale sul Torino di venerdì 26 luglio: Samuele Ricci a tutto campo, da Zapata fino al nuovo allenatore Vanoli

Tuttosport

-“Pronto a diventare un leader di questo Toro”

Ricci: “Devo prendermi le responsabilità che nella passata stagione non mi sono assunto sempre. I nostri tifosi meritano l’Europa”

–“Micidiale in area, velocità da sfruttare”

L’intervento di Sena, tecnico e analyst: “Adams attaccante moderno, lega i reparti e ha le caratteristiche ideali per giocare con Zapata”

-Gosens, c’è l’incontro per convincere l’Union

All’inizio della prossima settimana vertice tra il Toro e l’agente: fronte comune per convincere il club tedesco. Spunta Gudmundsson

La Gazzetta dello Sport

–“Toro, ora giro io. Mi affascina il ruolo di regista. Fidatevi di me, ci divertiremo”

Su Zapata: “Sono contento, merita la fascia di capitano. Si allena sempre al massimo”“Il nostro tecnico ci ha impressionato. Il nostro calcio farà divertire i tifosi“. Sugli obiettivi: “Dobbiamo lottare per l’Europa e io voglio entrare stabilmente in Nazionale”