I titoli sul Torino, dei principali quotidiani in edicola quest’oggi. Adams e la fama di mangia gol, il flirt di Gosens con Zapata

La Gazzetta dello Sport

Come cambio per il Toro

Vojvoda difensore. Horvath mezzala. Vanoli li lancia in ruoli diversi

Tuttosport

Fama di mangia-gol? Adams ha fame di gol

A Southampton ricordano le occasioni fallite, ma il tecnico è convinto che possa integrarsi alla grande col colombiano: vuole due punte vicine



Attenti a quei tre, nati sotto il segno del Toro

Njie, Perciun, Dellavalle: risorse per la prima squadra



Gosens flirta con Zapata. E il Toro alza il pressing

Il tedesco in contatto continuo con l’ex compagno : e spunta un ‘like’

La Stampa

“Senza rischi tornerò più forte di prima”. Il Toro riavrà Schuurs solo in autunno

A nove mesi dall’operazione al ginocchio l’olandese è impiegato in una non facile rieducazione

Doig dopo Adams. Adesso può nascere un Toro “scozzese”

Torna d’attualità il nome dell’esterno sinistro bocciato da Juric. Con il Sassuolo resta aperta la pista Erlic per la difesa. Idea Natan.