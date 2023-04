I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 15 aprile: domani la sfida contro la Salernitana

Tuttosport

–Juric riscossa obbligatoria o rischio crisi

In 8 giornate, i granata sono scivolati dal 7° all’11° èposto. Ivan punta a far meglio dell’anno scorso anche per avere più voce in capitolo con Cairo

–Cairo seconda rivoluzione e resa dei conti

In partenza almeno 10 giocatori: e Vagnati ne cerca già 8. Per non rischiare nuove liti con Juric, serviranno rinforzi di qualità, investimenti e ambizioni maggiori

–Sanabria alla prova del 10

Fermo a quota 8, vuole raggiungere la doppia cifra e segnare al Grande Torino, dove ha firmato un solo gol