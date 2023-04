I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 13 aprile: domenica la sfida alla Salernitana

Tuttosport

–Vlasic ne costa “soltanto” 13. Ma così non resta

Irriconoscibile da 5 mesi: neanche un gol. Intanto si abbassa di 2 milioni il prezzo del riscatto: ma non basta, se Nikola non svolterà nelle prossime 9 partite

–Miranchuk? Sì solo se cresce e c’è lo sconto

Ha mostrato duttilità tattica e giocate di classe però è ancora troppo discontinuo. Il problema: costa 12 milioni e l’Atalanta per adesso fa muro

–Juric sorride, finalmente Ilic è guarito

Quanti problemi: arrivato a fine gennaio, il serbo ha giocato metà delle partite del Toro

La Gazzetta dello Sport

Toro doppio attacco. Juric ha sei punte al top. E ora cambia le gerarchie

Il tecnico ha recuperato tutti gli uomini offensiviRadonjic brillante, Vlasic si alterna con Miranchuk