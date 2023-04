I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 12 aprile 2023: si prepara la sfida alla Salernitana

–Buongiorno, vicino il rinnovo. Il Toro ha deciso, il futuro sarà suo

Da qualche tempo sono decollate le trattative tra l’agente e Vagnati. Si ragiona su un ingaggio più alto, ma sotto il milione netto a stagione

-Rivoluzione a sinistra. Rodriguez in bilico, Vojvoda verso l’addio

Sono in scadenza nel ’24. Lo svizzero va per i 31 anni e guadagna 1,8 milioni netti, il kosovaro ha deluso

-Prati, talentino d’oro Ultima tentazione Toro

A Ferrara sono certi di perderlo a fine stagione. Granata in pole: i rapporti con Vagnati possono fare la differenza

La Gazzetta dello Sport

Nuovo Toro in difesa. La novità Gravillon o il jolly Buongiorno. Juric ha due piani

Schuurs è squalificato, il muro è da rifare. Con l’italiano al centro cambiano tre ruoli