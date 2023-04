I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 11 aprile: alle spalle la Roma, domenica c’è la Salernitana

Tuttosport

Due mesi per rifare il Toro e per progettare un Toro

Un punto in tre partite, scivolamento all’11° posto, crollo delle ambizioni Nove gare per ridare un senso alla stagione e individuare i primi rinforzi

Con le big un lampo nel buio

Con Juric soltanto un successo contro una grande di A in 25 gare: nell’ottobre ‘22 in casa col Milan

-La crisi del gol è grave Pellegri può risolverla

I granata in casa hanno realizzato appena 11 reti: peggio hanno fatto solo Cremonese e Sampdoria

La Gazzetta dello Sport

Toro sempre verde. Comandano i giovani. Ricci-Singo al top, ora tocca a Gineitis

Il baby regista è già nell’orbita di Mancini, l’ivoriano funziona anche in nazionale. Il lituano ultima scoperta a centrocampo