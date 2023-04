I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 8 aprile: Toro in campo alle 18.30 contro la Roma

Tuttosport

«Belotti top ma peccato per l’addio»

Juric: «Se sta bene è un grande centravanti, però è andato via facendo un po’ di confusione tra il rapporto con la società e quello con la tifoseria»

Tifosi divisi tra applausi e sonori fischi

In sette campionati 100 gol, poi l’addio da svincolato e con uno scarno messaggio di saluto alla gente. All’andata il rigore della discordia strappato a Dybala

La Gazzetta dello Sport

-Toro e Roma, chi mette la freccia? La sfida di oggi pomeriggio. Singo-Spinazzola, potenza e velocità, Rodrigez-Zalewski, tecnica e rapidità

A Juric e Mou serve vincere per salire in classifica.Stesso modulo, sulle due fasce i duelli che possono decidere

– Juric: “Servirà essere perfetti. L’Italia non è un paese razzista”