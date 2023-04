I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 7 aprile 2023: domani la sfida alla Roma

Tuttosport

-Baniya, obiettivo Toro: «Sì, sogno la Serie A»

Il centrale del Karagumruk: «I miei modelli sono Nesta, Varane e Bremer Pirlo mi aiuta a crescere e mi ripete di non buttare mai via il pallone»

–«Grazie a Juric Kumbulla è super»

Vitali, agente del centrale albanese «Ivan decisivo per la maturazione di Marash: gli ha dato la fiducia della quale aveva bisogno»

–Schuurs e Buongiorno alla prova della cresta

I centrali del Toro sfidano Belotti, Abraham e Dybala C’è da invertire il trend negativo in difesa contro le grandi

La Gazzetta dello Sport

Toro, il vento dell’est. Il lampi di Radonjic o la classe di Mira. Juric può scegliere

Per il gran finale il serbo torna travolgente, ma il tecnico al russo non ha mai rinunciato nelle grandi sfide. E ora c’è anche Karamoh