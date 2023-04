I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 5 aprile: Toro al lavoro per preparare la Roma

Tuttosport

Il nuovo Juric accende l’entusiasmo del Toro

Con Vagnati sta lavorando per il futuro. Chiede i riscatti di Miranchuk e Lazaro e l’acquisto di una punta: Nzola è il bomber che piace di più

-Ritiro: il tecnico ha scelto Pinzolo

Buona notizia per i tifosi, che potranno seguire con più facilità la squadra

Sanabria si scopre l’anti-Gallo

Il paraguaiano ha segnato 8 reti: come Belotti in tutta la passata stagione. I segreti della crescita

Lazaro, il cerchio è chiuso. È tornato da protagonista

Col Sassuolo è entrato e ha dato a Sanabria l’assist del gol. «Nuovo obiettivo: 3 punti con la Roma»

La Gazzetta dello Sport

Tonny meglio che mai. Decisivo in trasferta e record di gol col Toro. Ecco il nuovo Sanabria

Sette reti su 8 lontano da casa: solo Osimhen meglio di lui Juric: «Nel girone di ritorno ci siamo parlati e abbiamo cambiato certi movimenti. Si smarca meglio»