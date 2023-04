I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 4 aprile 2023: ieri il pareggio, 1-1, col Sassuolo al Mapei

Tuttosport

-Il Toro è bello ma non basta

Dominio nel primo tempo, traversa di Radonjic, poi le incertezze di Milinkovic e Singo regalano l’1-0 al Sassuolo. Splendido il pari firmato da Sanabria

–Juric, gioia e rabbia «Tante occasioni tanto rammarico»

«Ci manca sempre qualcosa: per questo bisogna migliorare ancora Applausi per Radonjic. Schuurs merita la chiamata in nazionale»

–La pantera Sanabria sempre più bomber

Dopo il gol esulta imitando la Pantera Rosa per dedicarlo alle figlie. Festeggia così una partita concreta e di sacrificio

La Gazzetta dello Sport

Toro, c’è sempre Sanabria

I granata giocano meglio ma colpisce Pinamonti. Poi risponde Tonny-gol