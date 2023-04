I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 3 aprile: stasera la sfida al Sassuolo, nel pomeriggio sempre con i neroverdi per il Viareggio

Tuttosport

Juric: “Ha ragione Cairo, resto”

“Ho ancora un anno di contratto e sono convinto che questo gruppo possa togliersi molte soddisfazioni”

–Gravillon, altra chance per confermarsi al Toro

-Attenti a quei due: il remake. Tonny e Pietro, cinque mesi dopo

Pellegri può di nuovo giocare, non capitava da novembre

La Gazzetta dello Sport

L’uomo in più del Toro

Juric punta tutto su Vlasic: “Sarà fondamentale nelle ultime 11 partite”

La Stampa

Sassuolo a ritmo Champions. Esame di maturità per il Toro

La Repubblica

Doppia sfida Toro-Sassuolo: oltre alla Serie A c’è Viareggio

Corriere Torino

Toro, Miranchuk c’è

Il trequartista russo è tornato ad allenarsi in gruppo. Pure Lazaro punta il Sassuolo: è al rientro dopo quasi tre mesi di stop