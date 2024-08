I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 18 agosto, all’indomani del 2-2 di San Siro contro il Milan

Tuttosport

-Toro bello e da impazzire

I granata buttano via il 2-0 nel finale, ma per buona parte della gara giocano benissimo, meritano il vantaggio, apparendo organizzati e concreti. L’ingresso di Morata decisivo per svegliare un Milan molto confuso

-“Peccato! Brucia ma ci siamo”

Vanoli: “Solo complimenti ai ragazzi anche se fa rabbia andare sul 2-0 e non portare a casa i tre punti”

La Gazzetta dello Sport -Super Toro, Cuore Milan Gol e brividi a San Siro -Torino: bel gioco e… Zapata

La Stampa -Illusione Toro -Toro, Vanoli oltre il pari beffa “E’ un tassello per il futuro”