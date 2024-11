I titoli sul Torino nella rassegna stampa di lunedì 18 novembre: il punto sul mercato e sulla squadra in vista della sfida contro il Monza

La Gazzetta dello Sport

L’ora dei veterani

Domenica contro il Monza Vanoli si affida alla vecchia guardia per far svoltare la squadra

Oggi la ripresa degli allenamenti al Filadelfia

Tuttosport

“Il Toro può costare tra 130 e 170 milioni”

“Il Torino ha chiuso in rosso gli ultimi sei bilanci, però il difetto fondamentale non sono le perdite, bensì il fatto che il club non generi ricchezza, redditi maggiori”

Toro: obiettivo Monza. È corsa contro il tempo

Sensazioni positive guardando a Ricci, mentre su Adams per adesso c’è un po’ più di cautela. Ilic è a rischio, Njie quasi sicuro di esserci

Corriere Torino

Il Toro si rimette al lavoro, c’è il Monza nel mirino

Vanoli ha recuperato Njie e aspetta l’ok di Adams. Oggi allenamento chiave per Ricci e Ilic