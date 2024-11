I titoli sul Torino nella rassegna stampa di mercoledì 20 novembre. La marcia di avvicinamento al match col Monza, il mercato, gli infortunati

Tuttosport

Ciammaglichella. Toro attento: lo vuole il Psg

Con la Nazionale Under 20 ha brillato sotto gli occhi della Nazionale francese

Ecco Petagna, l’ultima idea per l’attacco

La punta del Monza ha doti fisiche simili a quelle di Duvan, anche se il primo obiettivo rimane Simeone

-Vanoli, mezzo sorriso: Ricci torna, Ilic no

Per la delicata sfida contro il Monza il tecnico ritrova l’azzurro sul quale dopo Manchester City, piomba anche il Monza

La Gazzetta dello Sport

Torna Ricci. Samuele riprende il volante del Toro. Una regia anti-crisi

L’infortunio è alle spalle, ieri si è allenato in gruppo

-Coco al Filadelfia, oggi Pedersen con Masina