I titoli sul Torino dei principali giornali di oggi, martedì 20 agosto 2024. Da Coco e Milinkovic-Savic a Ricci e il mercato

La Gazzetta dello Sport

A tutto Coco

Prima da applausi. Il Toro si gode il suo nuovo muro

Tuttosport

–Van Den Bosch: pressing Vanoli

Toro: il tecnico spinge per il belga. Pressing Vanoli per avere Van Den Bosch

–Ricci leader del Toro

Per prendersi l’Italia e non lasciarla più

–L’intervista di Camolese

“Vanoli uomo giusto ma al Toro è dura”

La Stampa

–Due colpi in dieci giorni

Toro, la difesa allo sprint

–La nuova vita di Milinkovic-Savic

Il Toro scopre una certezza in porta