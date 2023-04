I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 20 aprile 2023: sabato la sfida alla Lazio

Tuttosport

-Vagnati in Turchia per vedere Baniya. Il Toro ora accelera

Il dt martedì sera ha seguito il difensore nella sfida tra Karagumruk e Umraniyespor

-Adopo voleva andare in Serie C

Lui e il suo procuratore hanno insistito perché fosse ceduto a una squadra di serie C del girone B. Il club e Juric lo hanno convinto a restare per giocarsi le sue carte

Pazzo Sanabria. Mai avuta tanta fame di gol!

Se Tonny segnerà contro la Lazio raggiungerà, per la prima volta nel campionato di A, la doppia cifra

La Gazzetta dello Sport

-Il nuovo Karamoh. “Toro, sono maturo. Con l’aiuto di Juric posso volare alto”

Il francese si è confessato alla tv di casa: “Adesso sono un giocatore diverso. Meritodell’allenatore“