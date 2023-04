I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 21 aprile 2023: domani la sfida alla Lazio all’Olimpico

Tuttosport

-Toro, il piano per il bunker

Vagnati vuole mettere a disposizione di Juric una difesa d’acciaio con la conferma di Schuurs, il rinnovo di Buongiorno e l’acquisto di Baniya dal Karagumruk

–Con l’attacco leggero serve la difesa di peso

Tra letture tattiche e rapidità di gambe sarà sfida di alto livello per Djidji, Schuurs e Buongiorno

–Ricci resta in dubbio. Si scalda Linetty

Il polacco, in panchina nelle ultime due gare, è favorito su Vlasic. Più difficile tocchi a Gineitis o Adopo La Gazzetta dello Sport

-L’ultima tentazione è Vlasic in regia per un centrocampo ad alta qualità

Ricci c’è ma non è in forma:il croato arretra in mediana. Con Ilic, Miranchuk e Radonjic nasce un pacchetto di talento in mezzo