I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 22 aprile: alle 18 i granata di Juric in campo con la Lazio

Tuttosport

Juric: «Toro, non è finita qui!»

«Non vedo nessun calo. I ragazzi sono molto motivati, contro la Lazio vogliamo far bene e crescere ancora. Radonjic, percorso fantastico»

Appesi a Sanabria “il matto”

È a un passo dal record dei 10 gol Juric ad agosto scherzò: «Li farà soltanto se dovesse impazzire»

Scusate, quando fate il Toro?

Dai casi Radonjic-Milan e Bayeye-Pogba alle critiche ai tifosi, dallo scarso “amore” nel club alla crisi d’identità

La Gazzetta dello Sport

Lazio e Toro all’ultimo dribbling. Derby lontano. il nuovo Radonjic non si ferma più

Da quel «non è un giocatore di pallone» di Juric alle magie nell’ultimo mese Il serbo adesso vuole battere una grande