I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 14 maggio 2024: l’avvicinamento al Milan, la lotta per l’Europa

Tuttosport

Toro, così in Europa Fiorentina ottava e Conference vinta

L’altra ipotesi: il Torino in Coppa anche senza aiuti, superando sia i campani sia i viola in classifica Ammesso che i granata raggiungano il Napoli…

-Savva: «Punto il Milan!» Il duello con lo Sporting

L’agente: «È felicissimo, sogna l’Europa». Per prenderlo, il Toro ha lottato con il club portoghese Il talento cipriota si è già messo alle spalle la prodezza del Bentegodi

–Dellavalle doveva già esordire»

«Alessandro è un centrale che fa la differenza, poteva essere lanciato molto tempo fa». La Juve lo scartò«. Parla Atzori, il presidente del Chisola che ha valorizzato il difensore nelle giovanili

–Contestazione itinerante Dopo il Bentegodi, il Fila. Gli striscioni esposti a Verona sono poi stati appesi al centro sportivo

La curva Maratona non perdona i calciatori rei di aver insultato i tifosi a Superga. «Giocatori senza dignità specchio di questa società. Via Cairo e gli ingrati!»

La Gazzetta dello Sport

I ragazzi del Toro: Savva goleador in 7 minuti, Dellavalle sulle orme di Buongiorno