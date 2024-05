I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 20 maggio: la stagione di Zapata, l’Europa ancora raggiungibile

Tuttosport

-Zapatissimo

Duvan a Torino ha portato un sorriso contagioso, l’attitudine del leader, 12 gol e 4 assist: è entrato nel 44,4% delle reti granata in questo campionato. Otto i gol di testa: come lui nei maggiori tornei europei solo Kane

-Europa: ci sono 2 vie ma c’è da aspettare

-Toro 9°: in Conference se la Viola il 29 trionferà in Coppa. Toro 8° e Fiorentina ko: esito solo il 2 giugno. Se dopo la trasferta a Bergamo il Toro resta davanti al Napoli…

-Spalletti chiama Ricci: tre granata in Nazionale

Il centrocampista è tra i preconvocati per il raduno prima dell’Europeo: giovedì la certezza. Il 7 giugno la scrematura finale per la Germania. Conquistata la fiducia del commissario tecnico con un finale in crescendo. Oltre a lui ci sono Buongiorno e Bellanova

La Gazzetta dello Sport

Il Toro alza la testa con super Zapata: “Ho scelto bene…”