I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 maggio: la sfida di domenica a Bergamo, il futuro dei giocatori a caccia di conferma

Tuttosport

– Buongiorno, l’Atalanta comunque nel destino

Se ad agosto avesse detto sì, stasera avrebbe giocato la finale di Europa League: e domenica a Bergamo cercherà il pass Conference con il Toro

–Pellegri sorpresa da Toro

Gol bello e decisivo a Verona, poi grande prestazione con il Milan E domenica sarà ancora titolare L’attaccante s’è svegliato nel momento decisivo

–Esame Europeo per Vanja

Milinkovic-Savic, dopo una stagione nel complesso positiva seppure con alcuni errori clamorosi, in Germania dovrà sfidare i bomber top. Si gioca pure la conferma

La Gazzetta dello Sport

-Un Toro d’assalto

Rodriguez rilancia: “Vinciamo a Bergamo, meritiamo una gioia”

-Sorride Buongiorno: allenamento ok