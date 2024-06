I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 17 giugno: il mercato, l’attesa per Vanoli, sempre più vicino

Tuttosport

Vanoli, operazione Sassuolo

Il retroscena: contatti tra Vagnati e Carnevali, altro summit nei prossimi giorni. Pinamonti, Laurienté e Doig obiettivi per il 3-4-3 del nuovo allenatore

Zapata s’allena per stupire ancora

Vuole farsi trovare pronto per il ritiro di Pinzolo. Il Feyenoord ha chiesto Ciammaglichella Nello scorso campionato in granata ha realizzato 12 reti. Punta a migliorarsi ancora malgrado i 33 anni

La Gazzetta dello Sport

Sulle fasce c’è di più. Destra o sinistra, Vojvoda nel Toro trova sempre posto

Può giocare in difesa o a centrocampo, il jolly granata osservato speciale in ritiro