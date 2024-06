I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 18 giugno: dal calciomercato fino a Radonjic, Seck e Karamoh

Tuttosport

Toro, tutto su Pinamonti

L’attaccante del Sassuolo è l’obbiettivo per l’attacco. Ieri vertice tra Cairo e i dirigenti del Venezia per Vanoli. Oggi o domani dovrebbe arrivare il sospirato accordo

Vanja in panchina inguaia Vagnati

Il dt sperava che Milinkovic-Savic fosse titolare per valutarlo ad alti livelli prima di deciderne il futuro

barbieri è un’idea per la difesa

Il terzino tornerà alla Juve, piace molto anche al Bologna

La Gazzetta dello Sport

Ultima chiamata per Radonjic, Seck e Karamoh

Partiti a gennaio sono tornati alla base ma devono conquistarsi un posto in ritiro

La Repubblica

Berenguer tentato dal bis nella Torino del suo cuore

Per Alejandro Berenguer in scadenza all’Athletic possibile ritorno al Toro

La Stampa

La Roma chiede Bellanova. Offre al Toro Zalewski e Bove

Non solo Napoli, anche De Rossi ha messo l’esterno in cima alla lista per la fascia destra. Cairo lo valuta almeno 25 milioni, i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto due giovani talenti