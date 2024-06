I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: svolta per Vanoli, il forfait di Vlasic e il mercato dei giovani granata

Tuttosport

Buongiorno sicuro “Pronti a raccogliere l’eredità dei grandi”

“Un anno fa il difensore granata debuttava in Nazionale” “Non faremo rimpiangere Bonucci e Chiellini. La pressione è positiva e saremo pronti per la Spagna”

–Pinamonti Laurienté paghi uno prendi due

“Proseguono i colloqui tra il dt del Torino e l’ad del Sassuolo: per il club granata il centravanti e l’ala sono obiettivi dichiarati. Sullo sfondo il terzino Doig”

-Toro, svolta Vanoli il Venezia ora tratta

“Con Di Francesco prenotato dal club veneto, sono ripartite le discussioni sulle contropartite”

– Vlasic di nuovo k.o.: addio Europeo

“Altra lesione muscolare dopo quella di inizio maggio: “Croazia, tiferò da casa”.

La Gazzetta dello Sport

– La rincorsa di GINEITIS

“Missione rilancio. Ormai è guarito, corre già per il Toro”

– Novità abbonamenti. Distinti e tribuna saranno frazionati

La Stampa

– Toro, trovato l’accordo con Vanoli. Per il nuovo tecnico due anni di contratto

“Il club granata paga 800 mila euro di clausola al Venezia e chiude la trattativa. Con la firma del successore di Juric può cominciare il mercato”

– Vlasic non ce la fa. Lascia la Croazia e chiude il torneo

La Stampa Torino

– Feyenoord su Ciammaglichella. Dellavalle e Savva per il Pescara

“Il Toro deve decidere cosa fare con i tre gioielli che lasceranno la Primavera per il calcio dei grandi. Il club olandese in missione all’Europeo Under 19 per il centrocampista, prestito in C per gli altri due”.