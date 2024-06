I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: a un passo la chiusura per Vanoli. Poi la torurnée in Francia

La Gazzetta dello Sport

Vanoli a un passo

Oggi risolve con il Venezia, poi il tecnico si legherà per due stagioni con opzione per il terzo anno ai granata

La firma è vicina il nuovo corso Toro è pronto a partire

Mini tournée in Francia: il 31 luglio a Lione poi test a Metz

Tuttosport

Toro, era ora: il primo gol è Vanoli

Si chiude in clamoroso ritardo la trattativa per il nuovo allenatore. Al Venezia 800 mila euro, firma per due anni con opzione per il terzo

Più di due settimane per arrivare al 20% di sconto sulla clausola rescissoria

Quali margini di trattativa ora per i tanti giocatori avuti da Vanoli?

Buongiorno via ora? Ostigard e 32 milioni

De Laurentiis chiama Cairo e valuta 40 milioni il difensore. Vuole accontentare Conte senza aspettare la fine dell’Europeo

A processo Bucarelli, pm del caso Seck

La Stampa

Metodo Vanoli

Il nuovo tecnico granata si è formato alla scuola di Conte, ma sa adattarsi alle caratteristiche dei suoi giocatori non è un integralista, ama studiare

Giancarlo Camolese: “Vanoli è diventato un allenatore di Serie A È affascinato dal Toro e si sente pronto”. L’ex allenatore spiega la scelta della nuovo tecnico granata: “A Venezia ha trovato la strada della vittoria”

