I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, giovedì 9 maggio: le scuse dei calciatori del Torino, la sfida al Verona

Tuttosport

Moretti corre verso la carica di dg

Dopo i problemi extra campo dell’ultimo periodo Cairo vuole una persona che segua da vicino i giocatori. Il dirigente continuerà a collaborare con Vagnati che resta responsabile dell’area tecnica, ma avrà una supervisione sul resto

-“Noi tutti colpevoli. Tifosi, scusateci”

“Ciò che è successo ha lasciato in noi un profondo dispiacere”

-Riecco Nikolau, scatto per Masina. Via Djidji e Lovato

Il difensore e capitano dello Spezia era stato già contattato la scorsa estate. Ora di nuovo nel mirino

La Gazzetta dello Sport

Il Toro cerca fantasia

Da Ricci perno alto all’idea Okereke. Mosse anti Verona

La Repubblica

I giocatori ai tifosi: “Chiediamo scusa”