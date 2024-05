I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 8 maggio. Il mercato, la sfida al Verona, il futuro

Tuttosport

Toro: per il nuovo attacco piace la velocità di Noslin

Vagnati è colpito dall’eclettismo e dalle doti realizzative dell’olandese del Verona: costa già 6 milioni. E Praet da Leicester si offre ai granata

–I cinque che hanno tradito la fiducia di Juric

Ilic avrebbe dovuto diventare il fedelissimo. Sanabria non ha saputo ripetersi. Radonjic il ribelle. Pellegri non è mai decollato. E Seck lo ha deluso sotto ogni aspetto

–E Vlasic ha già finito la stagione

L’infortunio: lesione al tendine dell’adduttore lungo di destra

La Gazzetta dello Sport

–Più Toro per l’Europa

Carica dal centro: Juric chiede i gol a Tameze e Ilic

-Vlasic, la stagione è finita. A rischio anche l’Europeo