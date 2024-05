I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 7 maggio: le parole di Cairo sul video di Superga, il futuro della panchina granata

Tuttosport

Italiano, assalto da brivido

Vagnati è in pressing sul viola, che però aspetta Napoli o Bologna. Anche Palladino nicchia: ci sono Fiorentina e pure per lui Bologna. E così decolla Vanoli

L’ascesa di Vanoli «Per me è il top»

Ezio Rossi vota per il tecnico del Venezia: «Il ciclo di Juric è stato altalenante Serve un mercato competitivo per convincere Buongiorno a restare»

Toro, scovati i colpevoli In arrivo multe pesanti

Gli insulti ai tifosi a Superga. Cairo: «Inaccettabile, mi è dispiaciuto molto. Prenderemo provvedimenti, però niente processi pubblici»

La Gazzetta dello Sport

Certezza Masina. Da tuttofare a punto fermo, rendimento top. Al Toro è rinato

Il difensore arrivato in prestito dall’Udinese ha guadagnato la fiducia del club