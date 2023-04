I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 25 aprile 2023: sabato la sfida all’Atalanta

Tuttosport

-Buongiorno e Schuurs Capitali nazionali

Simbiotico il rapporto tra i due difensori e il Toro: danno tanto e tanto ricevono Saranno convocati da Mancini e da Koeman per i prossimi impegni di Italia e Olanda

Il risveglio per il riscatto. Vlasic ha iniziato la volata

Contro la Lazio si è rivisto il croato brillante come nella prima parte di stagione: il futuro dipende da lui

E oggi il Fila riapre alla sua gente

Appuntamento alle 11.30: aperte non solo la tribuna, ma anche le gradinate

La Gazzetta dello Sport

La forza nel mezzo. Non solo il gol di Ilic: Toro, il centrocampo ora è l’arma in più

Il serbo è l’ultima scoperta. Con Ricci, Linetty e Vlasic dà certezze in copertura e rilancio