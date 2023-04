I titoli sul Torino nella rassegna a stampa di oggi, mercoledì 26 aprile: sabato la sfida all’Atalanta

Tuttosport

-La Liberazione granata. Oltre 2.000 tifosi al Fila

Grande euforia per l’allenamento a porte aperte dopo la vittoria con la Lazio. Ovazioni per Juric e la squadra a dieci giorni dai fischi post Salernitana

-Il massimo della goduria? Un gol a Gasp!

Miranchuk e il tecnico: storia di un amore mai nato. «Ha talento, ma non ci traina. Per me può partire»

La Gazzetta dello Sport

Toro, quanto amore.

Festa al Filadelfia con 2000 tifosi. Juric, che ovazione