I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 27 aprile 2023: sabato la sfida all’Atalanta

Tuttosport

-Toro: Sanabria fa per tre

In questa Serie A ha segnato quanto Zapata, Muriel e Hojlund insieme Sabato con l’Atalanta può raggiungere il traguardo ritenuto folle da Juric

–L’agente di Karamoh: «È tutto vergognoso»

Skropeta: «Inaccettabili gli ululati razzisti di Roma Sorprende che le autorità non siano intervenute». Razzismo anche contro Singo, ma gli ispettori non hanno sentito

-Il Toro su Dossena, Izzo e Verdi possono portare dieci milioni

Il Verona se si salva ha l’obbligo di riscattare il trequartista a 5 milioni. Galliani vuole il difensore

La Gazzetta dello Sport

Il gioiello del Toro. Fantasia e qualità. Super Radonjic, sempre più leader

Dribbling, cross, sponde, tiri: il serboha numeri top ed è fondamentale per Juric