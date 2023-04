I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 30 aprile: ieri la sconfitta in casa contro l’Atalanta

Tuttosport

–Milinkovic ma non solo Beffa Toro

Un ottimo Sanabria rimonta il gol assurdo di Zappacosta, lo stadio sogna la vittoria ma Zapata lo gela

-Juric incredulo «Gol su un cross non è possibile»

Il tecnico dopo lo 0-1 si volta basito verso Paro. Poi: «Fatto il massimo, non meritavamo di perderla»

La Gazzetta dello Sport

Magia di Duran, Sanabria non basta. Toro beffato all’88’, l’Atalanta è sesta

La prova di Sanabria e il suo cinismo confermano quanto sia utile l’attaccante granata nelle dinamiche offensive del Toro di Juric

A Juric non va giù: “Dispiaciuto, è una sconfitta non meritata”

Il tecnico del Toro: «Sonosoddisfatto per la prestazione. Una grande partita, è mancata un po’ di furbizia»