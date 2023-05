I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 3 maggio 2023: stasera la sfida alla Sampdoria

Tuttosport

-Voglia d’Europa? Battere la Samp poi bis col Monza

«Sempre massimo impegno anche in memoria del Grande Torino»

-Vlasic dall’inizio Con il Toro cerca un’altra svolta

Tanti i ballottaggi considerate le tre partite in soli nove giorni. Miranchuk favorito su Karamoh (e su Seck) per agire dalla fascia destra

–Un 4 maggio con i tifosi: Fila aperto

La Gazzetta dello Sport

Toro, i giovani gioielli. Juric si affida a Ricci-Ilic. Classe e talento in regia

Il tecnico poco tempo fa aveva detto: «Non vedo l’ora di schierarli insieme, faremo un calcio champagne»

La rassegna stampa sul Torino