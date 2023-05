Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

Come si fa a non fischiare un rigore così?

Fallo di Rovella su Ricci all’88’: l’abisso arbitrale

Juric: “C’era pure l’espulsione! Sono scioccato”

“Fallo da ultimo uomo. Rifarei quei cambi: meritavamo di vincere”

Ilic un maestro, Vojvoda risale

Il serbo è sempre più il riferimento del Toro

La Gazzetta dello Sport

Scatto Toro, l’arbitro lo blocca

Segna il solito Sanabria. Caprari rialza il Monza. Rigore negato ai granata

Il tecnico duro: “Sono scioccato e sbalordito. Il fallo su Ricci è chiaro a tutti”

L’allenatore del Torino: “E’ un peccato, avevamo stradominato, meritavamo la vittoria”

La Stampa

Beffa di rigore

Al Toro sono ancora una volta fatali gli ultimi minuti: Caprari pareggio all’86’ la rete di Sanabria poco dopo l’arbitro sorvola su un fallo netto ai danni di Ricci. Juric amaro: “Sono scioccato”

Ricci e quel pareggio indigesto al Toro: “Brucia, il rigore su di me era nettissimo”

Il regista granata ha subito il fallo da Rovella che l’arbitro non ha ritenuto da penalty: “Queste cose non devono succedere”

La Repubblica

Toro infuriato per il pareggio: “Sul rigore sbaglio sbalorditivo”

La rabbia di Ricci: “Pareggio che brucia tantissimo”. Juric: “Partita stramdominata, il fallo era palese”. Sotto accusa l’arbitro Zufferli, al suo terzo match in Serie A: “Gara delicata, perché affidarla a lui?”