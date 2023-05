I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 9 maggio 2023: domenica la sfida al Verona dopo il pari col Monza in casa

Tuttosport

–Calvarese: «Un caso, tanti errori e poca esperienza»

«Zufferli doveva capire che Ricci aveva preso il tempo a Rovella. E al Var Abbattista non ha visto che la trattenuta era con entrambe le braccia»

–Toro, così gli incroci possono aiutare

Classifica avulsa: i granata sono in vantaggio su Udinese, Monza e per ora Fiorentina. Variabile Bologna. Toro: nel testa a testa con il Bologna peserà la differenza reti, ancora in bilico

–Piano Juric per avere meno guai muscolari

I giocatori verranno seguiti singolarmente da un fisioterapista e avranno una tabella personalizzata di allenamento. Investimenti per avere macchinari di ultima generazione

La Gazzetta dello Sport

Generazione Toro. Da Buongiorno a Ilic e Ricci. I granata sono già nel futuro

Juric fa affidamento su un organico che ha un’età media molto bassa

-Zufferli chiude qui. Bocciato da Rocchi, molto evidente il rigore per il Toro

L’arbitro fermato, possibile torni la prossima stagione. Doveri “ammonito” per Vlahovic