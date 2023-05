I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 10 maggio: domenica la trasferta di Verona

Tuttosport

«Bravo, Toro! Popa è il Buongiorno dei portieri»

Damascan: «Serissimo, gran professionista, intelligente, determinato Si allena il doppio ed è esplosivo come il vulcano che ha il suo nome!»

Vanja: manone multiuso

Portiere e pure bodyguard (come quando scortò Pellegri a Marassi): il serbo è un leader nello spogliatoio

Gemello deve giocare: prestito in B

Gli altri portieri: Fiorenza potrà avvisare il percorso da professionista in C

La Gazzetta dello Sport

Sanabria il trascinaToro. Tonny ha svoltato con la cura Juric. Prossimo obiettivo è il record di gol

Con 11 reti già eguagliato il suo primato Decisivo il lavoro nella sosta mondiale: ora attacca in modo diverso